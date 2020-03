Emergenza Coronavirus, in Francia morta una ragazza di 16 anni. Blocco esteso fino al 15 aprile

Sono 365 i decessi che si sono registrati in Francia nelle ultime 24 ore a causa dell'epidemia di Coronavirus e, tra questi, anche una ragazzi di 16 anni nell'Ile-de-France. Il totale di defunti sale nel paese a 1.696, mentre le persone in Ospedale a causa del COVID-19 sono 13.904, di cui 3.375 in terapia intensiva.

In Francia ci sono ormai più di 29mila casi e per questo motivo Edouard Philippe, primo Ministro, ha comunicato questo pomeriggio l'estensione delle misure di contenimento contro l'epidemia di coronavirus per altre due settimane: "Almeno fino a mercoledì 15 aprile", ha detto.