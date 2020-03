Emergenza Coronavirus, l'esperto KPMG: "Se i campionati non ripartono si perdono seicento milioni"

Se la Serie A non ripartisse, la perdita per i nostri club sarebbe pari a 600 milioni di euro nel suo complesso. Lo afferma sulle pagine de La Stampa Andrea Sartori, esperto KPMG: “Se si riuscirà a concludere entro il 30 giugno rischiano relativamente poco. Altrimenti, il rischio che qualche club possa saltare è fondato, anche se credo che il governo darà una mano per evitarlo. Quanto ai calciatori, se non giocano potrebbero non essere pagati: dipende dai loro contratti, ma stiamo parlando di una situazione nuova per tutti”.