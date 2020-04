Emergenza coronavirus, la FIFA ha diramato alcune linee guida

L'emergenza coronavirus ha bloccato tutto, compreso il mondo del calcio che ora è al lavoro per capire come riprendere le sue attività. Le problematiche sono diverse, ma nelle scorse ore la FIFA ha diramato alcune linee guida: proroga dei contratti in scadenza fino al termine effettivo della stagione, interventi in mancanza di accordi condivisi sugli stipendi dei giocatori, flessibilità sulle finestre di mercato. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.