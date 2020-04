Emergenza Coronavirus. Serbia, sono 3380 i contagi da COVID-19: le vittime sono 74

In Serbia i contagi da Coronavirus sono stati finora 3.380, mentre i decessi sono in tutto 74. Lo ha detto oggi il ministro della sanità Zlatibor Loncar. Nelle ultime 24 ore - si legge su tg24.sky.it - si sono registrati altri 275 casi di Covid-19 e tre decessi. I test effettuati da ieri sono stati 2.159, per un totale di 16.399 dall'inizio dell'epidemia. I pazienti ricoverati in ospedale sono 2.346, dei quali 145 sono in terapia intensiva con respiratore