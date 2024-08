Emerson Royal: "L'anno scorso alcune situazioni mi hanno fatto stare male, ora mi trovo ad indossare la maglia più gloriosa al mondo"

Queste alcune dichiarazioni rilasciate da Emerson Royal a Milan TV:

Sulla gratitudine: "Per cosa mi sento grato? Per tutto. Da quando ho iniziato a giocare calcio, sono grato a Dio. Io credo molto in Dio e gli sono grato questa possibilità. A volte nella vita alcune cose ci fanno star male, a me è successo l'anno scorso per alcune situazioni e ora mi trovo ad indossare la maglia più gloriosa al mondo".

Sulla lingua: "Non parlo ancora italiano, per questo avere persone come Fonseca e Leao che parlano portoghese mi possono aiutare molto. Devo imparare l'italiano il prima possibile per parlare con i miei compagni. Io sono fatto così, mi piace parlare, fare battute, mi piace ballare e fare tante cose. E per farlo bene devo parlare l'italiano".