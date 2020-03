Emery: "In passato ho avuto contatti con diversi club italiani, ora sono aperto a tutto"

Unay Emery, ex tecnico dell'Arsenal, è stato intervistato da TuttoJuve.com e ha confessato di aver avuto la possibilità di allenare in Italia: "Futuro in Serie A? Ho avuto contatti con diverse società italiane. Ma per una cosa o per un'altra, non è stato possibile allenare in Italia. Ora sono aperto a tutto, tra l'altro seguo tantissimo la Serie A. Per rispetto e correttezza, non farò i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi". Ricordiamo come il Milan si fosse affacciato ad Emery nel 2006 prima di scegliere Montella.