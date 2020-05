Empoli, Ricci piace anche all'estero. Corsi: "C'è un club che fa la Champions interessato a lui"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi intervistato da Radio Marte ha parlato del futuro di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001, che piace molto alle diverse big italiane (Napoli e Milan in particolare), ma non solo: “Ha fatto qualche spezzone in cui è stato decisivo e poi è diventato titolare, penso che abbiamo trovato un giocatore davvero importante che ci farà togliere delle soddisfazioni sotto ogni punto di vista. Il suo procuratore sta ricevendo svariate telefonate, non solo dall'Italia. C'è anche un club straniero importante, che fa la Champions League che ha messo gli occhi su di lui”