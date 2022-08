Entusiasmo Milan: attesi 70mila tifosi per l'esordio contro l'Udinese

MilanNews.it

Non è calato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri attorno alla squadra Campione d'Italia, anzi. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina infatti, in vista della prima giornata di campionato contro l'Udinese, che si disputerà alle 18 di sabato 13 agosto, sono attesi circa 70mila tifosi milanisti per salutare i Campioni uscenti al loro esordio stagionale in Serie A.