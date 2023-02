Epifani sui disservizi delle ultime ore: "Rete internet al 30%, difficile ripristinare entro domattina"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interpellato da Rai News 24, Stepano Epifani, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale, si è soffermato sulle possibili tempistiche del ripristino del guasto alla rete internet di TIM verificatosi nelle scorse ore: "Il problema sembra non essere un attacco hacker, ma ciò ovviamente non diminuisce il livello di disagio. Una stima realistica ci dice che la capacità di internet in Italia è ridotta al 30%. Le conseguenze sono enormi: la speranza è che si possa risolvere entro domani mattina, anche se nutro qualche dubbio in questo senso".