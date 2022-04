Era da maggio 2021 che il Milan non faceva 4 clean sheet consecutivi

Con un tweet, l'account in lingua inglese della Lega Serie A, ha riportato una statistica interessante. Era infatti da maggio 2021 che il Milan non otteneva quattro clean sheet consecutivi. Anche in quell'occasione era il finale di stagione e l'equilibrio difensivo aveva aiutato moltissimo gli uomini di Pioli a centrare l'obiettivo Champions. Di seguito il tweet.

@acmilan have kept the clean sheet in 4️⃣ consecutive games in a single #SerieA season for their first time since May 2021 @mmseize #WeAreCalcio pic.twitter.com/oaHh55rKIs