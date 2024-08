Era dal 2011 che il Milan non partiva così male. E nel 2008 fu pure peggio

Ci sono stati inizi di stagione migliori di quello attuale: dopo il pari strappato prima del gong contro il Torino il Milan cade a Parma, si ritrova con un solo punto in due partite e dà l'impressione che ci sia davvero tantissimo da fare. Questo Milan non è sostenibile: troppo sbilanciato e nonostante ciò nemmeno poi così pericoloso. L'ultima volta che i rossoneri perdevano al Tardini c'era Massimiliano Allegri allenatore e Matri di punta (segnando peraltro il suo unico gol milanista). Anche allora arrivava lo svantaggio, la rimonta e il gol della beffa. 3-2 per i ducali nel 2013, 2-1 questa sera.

Era dal 2011 che il Milan non partiva così male: allora arrivarono un pari all'esordio contro la Lazio (formalmente era la seconda giornata, con la prima che si giocò a dicembre) e un ko contro il Napoli la giornata seguente. Peggio invece nel 2008, con due ko contro Bologna e Genoa, poi per fortuna la situazione si raddrizzò fino alla qualificazione alla Champions. Ma all'epoca c'erano anche Kakà, Ronaldinho e Pato...

QUESTA LA CRONISTORIA DELLE PRIME DUE GIORNATE, A PARTIRE DAL 2008

08/09 (allenatore Carlo Ancelotti) - 0 punti

09/10 (Leonardo) - 3 punti

10/11 (Massimiliano Allegri) - 3 punti

11/12 (Massimiliano Allegri) - 1 punto

12/13 (Massimiliano Allegri) - 3 punti

13/14 (Massimiliano Allegri) - 3 punti

14/15 (Filippo Inzaghi) - 6 punti

15/16 (Sinisa Mihajlovic) - 3 punti

16/17 (Vincenzo Montella) - 3 punti

17/18 (Vincenzo Montella) - 6 punti

18/19 (Rino Gattuso) - 3 punti

19/20 (Marco Giampaolo) - 3 punti

20/21 (Stefano Pioli) - 6 punti

21/22 (Stefano Pioli) - 6 punti

22/23 (Stefano Pioli) - 4 punti

23/24 (Stefano Pioli) - 6 punti

24/25 (Paulo Fonseca) - 1 punto