Stefano Eranio, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così sul Milan di Pioli: "Pioli? Un allenatore deve mettere i giocatori dove possano rendere al meglio: sta recuperando giocatori importanti come Bonaventura e Conti: è questo il vero Milan non quello di un mese fa, non so dove possa arrivare ma può dare fastidio a tante".