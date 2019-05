Eranio: "Impossibile negare che Gattuso abbia fatto un ottimo lavoro"

Ospite negli studi di Milan Tv, Stefano Eranio ha parlato così dell’operato di Gattuso: “Secondo me per quella che è stata la stagione, per le problematiche della società, per gli infortuni, Gattuso ha fatto il suo lavoro. Il suo lavoro è stato ottimo per la qualità della squadra in questo momento. Poi si è visto che i ricambi non erano tanti e di altissima di qualità. Per giudicarlo meglio uno dovrebbe vivere Milanello tutti giorni ma non si può negare che abbia fatto un bel lavoro”