Reijnders, meglio questa stagione o la scorsa? Ecco le statistiche

Tijjani Reijnders sta per completare la sua prima stagione in rossonero, e avvicinandosi la fine del campionato e di conseguenza degli impegni previsti per questo finale, è tempo di bilanci. L'olandese in versione Milan ha collezionato finora 46 presenze per un totale di 3509 minuti, conditi da 3 gol e 4 assist in tutte le competizioni.

Come sarà andato rispetto al Reijnders versione AZ 2022/23? Presto detto: la scorsa stagione ha visto l'olandese in campo per 54 volte, 4843 i minuti giocati. 7 gol e ben 12 assist completano il quadro. A livello numerico, meglio l'anno scorso, ma l'adattamento a un campionato difficile come la Serie A può considerarsi più che positivo, e dalla prossima stagione Reijnders non potrà che aumentare il suo apporto.