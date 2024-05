De Zerbi tra Milan e Bayern. Il Brighton inizia a valutare il suo eventuale sostituto

<b>Roberto De Zerbi</b> potrebbe lasciare il Brighton a fine stagione, nonostante l'allenatore italiano sia legato ai <i>Seagulls</i> da un contratto ancora lungo, con tanto di clausola di risoluzione elevata per scoraggiare eventuali corteggiatori. E così, visto che il nome dell'ex Sassuolo è stato accostato anche a diversi top club, tra cui Bayern Monaco e Milan, nelle ultime settimane il club inglese ha cominciato a valutare altri profili per l'eventuale sostituzioni. Tra questi, secondo <i>The Guardian</i>, c'è anche <b>Kieran McKenna</b>, attualmente all'Ipswich e vicino alla promozione dalla Championship alla Premier League.

Nel corso di un forum coi tifosi è stato chiesto a De Zerbi, allenatore anche in orbita Milan in queste convulse ore nelle quali i rossoneri vanno alla ricerca di un sostituto di Stefano Pioli a partire dalla prossima stagione, una qualche parola di rassicurazione sul proprio futuro al Brighton. E De Zerbi ha risposto così: "Vuoi la verità? Non sto lavorando per la carriera, ma per svegliarmi felice la mattina. E se sarò felice in futuro al Brighton, non ci sarà una squadra che potrà portarmi via, se io non voglio. Ma se io non sono felice la mattina, se non sento la motivazione di lavorare come la scorsa stagione e anche questa in corso, questo può cambiare. Perché non sarei in grado in dare il meglio di me. Se ci riesco posso spingere i giocatori a fare lo stesso, altrimenti è difficile. Non posso cambiare faccia, se non sento qualcosa di forte, che va oltre il lavoro, diventa dura". Una risposta che lascia tutto aperto.