Eriksen: "Dopo quello che mi è successo all'Europeo non pensavo di tornare in Premier League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United ha documentato il primo giorno ufficiale di Christian Eriksen nel suo nuovo club. Dall'arrivo in aeroporto fino ai primi passi mossi a Carrington, il danese è stato accolto davvero alla grande. Lo stesso Eriksen ha dichiarato: “È una novità per me, non pensavo potesse accadere. Essere allo United è davvero speciale. Dopo l'incidente all'Europeo il piano non era quello di tornare nel Regno Unito, perciò non pensavo di poter essere qui. Sono felice, è una bella sensazione”.