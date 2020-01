Eriksen, parla l'ex tecnico: "Prima dell'Ajax lo voleva anche il Milan"

Tonny Hermansen, ex allenatore di Eriksen ai tempi della rappresentavia regionale di Funen, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha rivelato che in passato il danese è stato cercato anche dal Milan: "Eriksen ha fatto una scalata clamorosa, bruciando le tappe già quando da ragazzino la Nazionale danese lo faceva giocare con categorie superiori alla sua età. Ricordo che prima dell’Ajax lo volevano tutte le big: Chelsea, Barcellona, Real Madrid, Milan… Ma Christian scelse la piazza migliore per continuare a crescere e formarsi come uomo oltre che come calciatore”.