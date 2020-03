Esports, Serie A virtuale: Milan nel girone con Inter, Torino, Cagliari e Udinese

Pochi mesi fa è avvenuto, ufficialmente, il lancio della ESerie A, ovvero il campionato virtuale italiano. In un mondo sempre più in crescita, anche il Milan è entrato in questo speciale campionato diviso in gironi precisi e sorteggiati. Il torneo sarà organizzato in due fasi: un primo percorso di selezione a eliminazione diretta, utile per determinare i migliori giocatori italiani amatoriali da mettere poi a disposizione delle squadre, e una successiva fase di campionato in tutto e per tutto simile alla Serie A con più gironi, i playoff e l’immancabile Grand Final. L’obiettivo è terminare il torneo per maggio, in concomitanza con la finale di Coppa Italia, con un grande evento aperto al pubblico che determinerà la squadra campione della prima edizione della eSerie A Tim. Il girone 1, quello che vede il Milan protagonista, vedrà i rossoneri fronteggiare Cagliari, Udinese, Inter e Torino.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Here we are! <br>Via con i gironi del torneo di <a href="https://twitter.com/hashtag/FIFA20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIFA20</a>.<a href="https://twitter.com/hashtag/eSerieATIM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#eSerieATIM</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WeAreCalcio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeAreCalcio</a> <a href="https://t.co/znN2tFVRPp">pic.twitter.com/znN2tFVRPp</a></p>— Lega Serie A (@SerieA) <a href="https://twitter.com/SerieA/status/1232688995219451905?ref_src=twsrc%5Etfw">February 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>