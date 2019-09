Estate 2016, quando Giampaolo e Montella si contesero la panchina del Milan

Marco Giampaolo e Vincenzo Montella non saranno rivali solo questa sera, ma per alcuni giorni lo sono stati anche nel corso dell’estate del 2016. Già, perché in quella circostanza, i due si contesero la panchina del Milan, con Marco Giampaolo che era sponsorizzato da Adriano Galliani mentre Vincenzo Montella godeva della spinta di Nicholas Gancikoff, all’epoca uomo forte della prima cordata cinese messa in piedi da Sal Galatioto che avrebbe dovuto acquistare il Milan. Alla fine ebbe la meglio l’aeroplanino, che in quella stagione vinse la Supercoppa Italiana contro la Juventus a Doha e riportò il Milan in Europa League.