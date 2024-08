Esterni d'attacco più costosi della Serie A. Sei milanisti nelle prime 30 posizioni

Il sito specializzato Transfermarkt evidenzia chi sono gli esterni d'attacco più costosi della Serie A. Diversi i milanisti presenti, uno di essi sul podio ossia Rafa Leao che si è preso il secondo posto in virtù del suo trasferimento dal Lille per 49.5 milioni. Questa la Top 30:

1. Federico Chiesa (dalla Fiorentina alla Juventus per 57.2 milioni)

2. Rafa Leao (dal Lille al Milan per 49.5 milioni)

3. Douglas Costa (dal Bayern Monaco alla Juventus per 46 milioni)

4. Hirving Lozano (dal PSV Eindhoven al Napoli per 45 milioni)

5. Federico Bernardeschi (dalla Fiorentina alla Juventus per 40 milioni)

6. Dejan Kulusevski (dall'Atalanta alla Juventus per 39 milioni)

7. Marko Pjaca (dalla Dinamo Zagabria alla Juventus per 29.5 milioni)

8. David Neres (dal Benfica al Napoli per 28 milioni)

9. Juan Cuadrado (dal Chelsea alla Juventus per 26.8 milioni)

10. Matteo Politano (dal Sassuolo all'Inter per 26.1 milioni)

11. Matias Soulé (dalla Juventus alla Roma per 25.6 milioni)

12. Ricardo Quaresma (dal Porto all'Inter per 24.6 milioni)

13. Nico Gonzalez (dallo Stoccarda alla Fiorentina per 24.5 milioni)

13. Juan Iturbe (dal Verona alla Roma per 24.5 milioni)

15. Matteo Politano (dall'Inter al Napoli per 24 milioni)

16. Jeremie Boga (dal Sassuolo all'Atalanta per 22 milioni)

16. Antonio Candreva (dalla Lazio all'Inter per 22 milioni)

18. Samu Castillejo (dal Villarreal al Milan per 21.3 milioni)

19. Robinho (dal Manchester City al Milan per 21 milioni)

19. Juan Cuadrado (dall'Udinese alla Fiorentina per 21 milioni)

21. Stephan El Shaarawy (dal Genoa al Milan per 20.3 milioni)

22. Christian Pulisic (dal Chelsea al Milan per 20 milioni)

22. Samuel Chukwueze (dal Villarreal al Milan per 20 milioni)

22. Mohamed Salah (dal Chelsea alla Roma per 20 milioni)

25. Ivan Perisic (dal Wolfsburg all'Inter per 19 milioni)

26. Pedro Neto (dal Braga alla Lazio per 18.5 milioni)

27. Cyril Ngonge (dal Verona al Napoli per 18 milioni)

27. Sergio Conceiçao (dal Parma all'Inter per 18 milioni)

29. Justin Kluivert (dall'Ajax alla Roma per 17.25 milioni)

30. Erik Lamela (dal River Plate alla Roma per 17 milioni)