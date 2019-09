Euro 2021, Italia Femminile a punteggio pieno. Ma i motivi per sorridere sono pochi

L’Italia femminile chiude la due giorni di qualificazioni europee a punteggio pieno grazie alle vittoria in trasferta su Israele e Georgia. La nota positiva sono proprio questi sei punti che ci permettono di tenere il passo di Danimarca e Bosnia, apparse molto più brillanti delle azzurre, mentre dal campo sono arrivate bene poche note liete. A causa di un campionato che inizierà solo fra una settimana infatti le ragazze di Milena Bertolini hanno denotato una forma non all’altezza di quanto mostrato per esempio in Francia, ma anche nelle ultime gare di qualificazione alla Coppa del Mondo, che ha pesato anche a livello mentale con una difficoltà nell’aggredire la partita e le avversarie e nella lucidità nelle scelte sia offensive sia difensive.

Così sono arrivate due vittorie di misura contro avversarie non irresistibili, ma fisicamente più pronte in questo momento. In Israele addirittura la squadra azzurra è andata sotto per poi rimontare fino al 1-3 per poi soffrire nel finale rischiando anche di lasciare due punti preziosi alle biancoblù. Una gara segnata, sembra incredibile a dirsi, da errori difensivi nei due gol avversari segno che l’affiatamento della linea non basta se mancano le energie fisiche e mentali.

In Georgia la vittoria è stata striminzita (0-1) a causa della poca lucidità in avanti e anche di una certa dose di sfortuna visti i tre pali colpiti dall’Italia. “Troppa frenesia”, ha sentenziato la ct nel post gara masticando amaro per non aver migliorato in maniera sensibile la differenza reti che potrà essere importante in caso di arrivo a pari punti con la Danimarca (più improbabile sulla carta quello con la Bosnia).

In ottica futura sarà però il caso di ragionare meglio sulle date d’avvio della stagione per evitare che a settembre la nostra nazionale fatichi tanto (e per fortuna il calendario ci ha messo di fronte squadre più deboli sulla carta), ma anche che quelle di club – Juventus e Fiorentina quest’anno – rischino, a prescindere dalle avversarie, di arrivare senza partite nelle gambe a un appuntamento importante come le gare d’andata di Champions League.

Qualificazioni Europeo Femminile 2021:

1^ giornata:

Israele-Italia 2-3

Danimarca-Malta 8-0

Bosnia-Georgia 7-1

2^ giornata:

Georgia-Italia 0-1

Bosnia-Malta 2-0

Israele-Danimarca 0-3

Classifica:

Danimarca 6 (11 gol fatti, 0 subiti)

Bosnia 6 (9 gol fatti, 1 gol subiti)

Italia 6 (4 gol fatti, 2 gol subiti)

Israele 0 (2 gol fatti, 4 gol subiti)

Georgia 0 (1 gol fatto, 8 gol subiti)

Malta 0 (o gol fatti, 10 gol subiti)