Euro 2022, a Empoli sfida azzurre con la Danimarca

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Sarà ancora lo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli ad ospitare la Nazionale femminile il prossimo 27 ottobre, per la sfida alla Danimarca, gara valida per le qualificazioni a Euro 2022. Sempre a a Empoli la Nazionale di Milena Bertolini giocherà, infatti, il 17 settembre il prossimo match di qualificazione al torneo continentale contro Israele, mentre il 22 settembre sarà ospite della Bosnia Erzegovina a Zenica. L'Italia attualmente guida il gruppo B a punteggio pieno grazie ai sei successi conquistati nelle prime sei partite del girone contro Israele, Bosnia Erzegovina, Georgia e Malta, quest'ultime due già affrontate sia nella gara di andata che di ritorno. L'obiettivo è quello di ripetersi nei prossimi due incontri per presentarsi al meglio alla doppia fondamentale sfida di fine anno contro la Nazionale danese, che ha vinto le 5 partite di qualificazione fin qui disputate e può contare su una migliore differenza reti rispetto alle Azzurre. (ANSA).