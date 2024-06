Euro 2024, domani sfida rossonera tra i francesi e l'olandese Reijnders

Il piatto forte della giornata di domani a Euro 2024 in Germania arriverà alle ore 21 quando si affronteranno la super favorita Francia e l'Olanda. Ci sarà l'occasione di assistere al primo incrocio tra giocatori rossoneri in questa competizione continentale. Infatti nei transalpini sono ben tre i rossoneri, tutti dati come titolari: Maignan, Theo e Olivier Giroud. Tra le fila degli Orange, invece, c'è il centrocampista Tijjani Reijnders, anche lui previsto tra l'undici che partirà dall'inizio.

UEFA EURO 2024

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Austria 0-1 Francia

Olanda-Francia: venerdì 21 giugno ore 21.00, Lipsia - Gruppo D

Francia-Polonia: martedì 25 giugno ore 18.00, Dortmund - Gruppo D

Tijjani Reijnders (Olanda)

Polonia 1-2 Olanda

Olanda-Austria: martedì 25 giugno ore 18.00, Berlino - Gruppo D