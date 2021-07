Euro2020, Gravina: "Bus scoperto? Il trionfo dell'Italia non può creare tensioni"

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sulle polemiche seguite alle parole del Prefetto di Roma Matteo Piantedosi riguardo il fatto che fosse stata negata l'autorizzazione a sfilare con il pullman scoperto dopo la vittoria dell'Europeo "non aggiungo una riga in più, è stata già data la nostra versione degli eventi su un comunicato. Io non posso pensare che la vittoria dell'Italia all'Europeo possa generare tensioni. Non voglio ulteriori polemiche". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del Consiglio federale. (ANSA).