Euro2024, Ibrahimovic e Moncada presenti in tribuna per osservare da vicino Morata

vedi letture

E' attualmente ancora in corso la finale di Euro2024 tra Spagna e Inghilterra. In occasione di questo importante evento, all'Olympiastadion di Berlino è presente anche un po' di Milan. Infatti ad assistere alla partita è presente anche il dirigente milanista, Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski, responsabile del Milan Futuro insieme a Zlatan Ibrahimovic soprattutto per osservare da vicino il grande obiettivo di mercato, neo-campione D'Europa Alvaro Morata. I prossimi giorni potranno essere decisivi per portare a Milano il nuovo numero 9 per Fonseca.