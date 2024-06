Euro2024: Orsato arbitrerà la Svizzera di Okafor contro la Germania

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Nuova designazione ad Euro 2024 per l'arbitro Daniele Orsato e gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. La terna italiana scenderà infatti in campo domani per la partita tra Svizzera e Germania, in programma alle 21 a Francoforte. Insieme a loro ci saranno anche Marco Guida, che svolgerà le funzioni di IV ufficiale di gara, e in sala Var saranno inoltre presenti Massimiliano Irrati e Paolo Valeri (ANSA).