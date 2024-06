Euro24, anche la Turchia di Montella agli ottavi: sarà sfida contro l'Austria

vedi letture

Vince anche la Turchia di Vincenzo Montella, 2-1 contro la Repubblica Ceca regalandosi così l'Austria agli ottavi di finale di questo Euro 2024. Grazie ai gol di Çalhanoğlu e Tosun i turchi strappano così il pass per gli ottavi da secondi in classifica nel girone. Non è bastato il cuore della Repubblica Ceca, in 10 per quasi tutta la partita in virtù di un'espulsione subita da Barak nel corso della prima frazione di gioco. Importante risultato quindi per l'ex allenatore del Milan, Montella, che dovrà adesso vederserla con l'Austria agli ottavi di finale.