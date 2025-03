Europa League e Conference, i risultati delle squadre italiane: la Fiorentina cade in Grecia, sorridono le romane

Risultati identici per le squadre capitoline, che vincono 2-1: la Lazio in 9 trionfa a Plzen grazie alla rete di Isaksen al 98', mentre la Roma beffa al 94' l'Athletic Bilbao con la zampata di Shomurodov. In Conference League la Fiorentina cade ad Atene. La squadra di Raffaele Palladino perde la sfida d'andata degli ottavi di finale di Conference League: finisce 3-2 per i greci.

Plzen - Lazio 1-2: 18' Romagnoli (L), 53' Durosinmi (P), 98' Isaksen

Roma - Athletic Bilbao 2-1: 51' I. Williams (A), 56' Angelino (R), 94' Shomurodov

Panathinaikos - Fiorentina 3-2: 5' Swiderski (P), 19' Maksimovic (P), 20' Beltran (F), 23' Fagioli (F), 55' Tete (P)

