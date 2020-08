Europa League e sorteggi: i 15 (e più) club con coefficiente migliore rispetto al Milan

Con il successo dell'Arsenal sul Chelsea in FA Cup, il Tottenham, sesto in Premier League, sarà costretto a partire dal secondo preliminare di Europa League, così come il Milan. I preliminari saranno composti da tre gare secche, ultima delle quali lo spareggio: in quest'ultimo confronto ci saranno 13 teste di serie, decise in base al coefficiente UEFA. Il club rossonero, ad oggi, è 82° in questa graduatoria e, tra le varie qualificate ai preliminari di Europa League, sono quindici le squadre con un punteggio migliore.

Andiamo ad elencare queste quindi società:

Tottenham (13°, qualificato al 2° turno)

Basilea (26°, dal 2° turno)

Sporting Lisbona (30°, dal 3° turno)

Copenhagen (39°, dal 2° turno)

PSV (40°, dal 3° turno)

Wolfsburg (41°, dal 2° turno)

Sparta Praga (54°, dal 3° turno)

APOEL (58°, dal 1° turno)

BATE Borisov (63°, dal 2° turno)

Galatasaray (64°, dal 2° turno)

Malmo (66°, dal 1° turno)

Partizan (67°, dal 1° turno)

Standard Liegi (74°, dal 2° turno)

Steaua (75°, dal 1° turno)

Granada (81°, dal 2° turno).

Non è però finita qui. Al terzo turno saranno qualificate anche le perdenti delle tre gare tra le cosiddette "piazzate" del secondo turno preliminare di Champions League. Tra queste sei squadre ben quattro hanno un coefficiente migliore del Milan: Besiktas, Rapid Vienna, Viktoria Plzen e PAOK. Di conseguenza il numero di club con punteggio superiore a quello dei rossoneri salirà ulteriormente.