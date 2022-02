Europa League, i verdetti dei sedicesimi: fuori Lazio e Napoli, Atalanta agli ottavi

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono giocati questa sera i ritorni dei sedicesimi di finale di Europa League. Delle italiane agli ottavi è giunta soltanto l'Atalanta, che ha battuto in trasferta per 0-3 l'Olympiakos dopo la vittoria ottenuta all'andata a Bergamo. La Lazio, invece, dopo la sconfitta subita nel primo match (2-1) non è andata oltre il 2-2 contro il Porto all'Olimpico. Delusione anche per il Napoli, che nonostante l'1-1 del Camp Nou è stato superato per 2-4 al Maradona dal Barcellona.