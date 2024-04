Europa League, il Milan si qualifica alla semifinale se...

vedi letture

Tutto pronto allo Stadio Olimpico: questa sera alle ore 21 andrà in scena il secondo atto del quarto di finale di Europa League con il Milan che sarà ospite della Roma. Per i rossoneri servirà un'impresa per attuare una rimonta per poter accedere alle semifinali della competizione europea: si parte dallo 0-1 per i giallorossi di una settimana fa a San Siro ed è opportuno segnalare che non esiste più la regola del gol fuori casa. Per questo motivo di seguito si riportano le combinazioni secondo le quali il Milan può passare il turno.

Il Milan si qualifica alla semifinale di Europa League se...

- VITTORIA con 2 o più gol di scarto

Il Milan viene eliminato dall'Europa League se...

- SCONFITTA con qualsiasi risultato

- PAREGGIO con qualsiasi risultato

Il Milan porterà la gara andrà ai supplementari se...

- VITTORIA con un gol di scarto entro il 90°

Il Milan porterà la gara andrà ai tiri di rigore se...

- VITTORIA con un gol di scarto entro il 120°