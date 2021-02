La Stella Rossa, come riferito da Opta, non subiva almeno due gol in casa in Coppa UEFA/Europa League dall'ottobre 2007. All'epoca i serbi incassarono due reti dai bavaresi, ma riuscirono comunque a prevalere per 3-2. Da allora sono passati quasi quattordici anni, a dimostrazione come la formazione di Belgrado sia sempre ostica tra le mura amiche.