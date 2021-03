Europa League, le quote dei bookmakers per le gare delle italiane

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - La Roma vede i quarti, il Milan cerca l'impresa con lo United per staccare il pass. L'Italia confida nei giallorossi e nella squadra di Pioli per tenere ancora i piedi almeno in Europa League: dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi, secondo gli specialisti di Sisal Matchpoint, volano in Ucraina per un match alla pari visto che la quota per la loro vittoria, 2,65, è la stessa dei padroni di casa mentre il pareggio è dato a 3,60. Borja Mayoral, già cinque gol in questa edizione della competizione, sogna di tornare a esultare: la rete dello spagnolo si gioca a 2,75. Dall'altra i giallorossi dovranno guardarsi da Junior Moraes, la cui rete che sblocca la gara è data a 6,00. Gianluca Mancini dovrà stare molto attento visto che ha rimediato due gialli nelle ultime tre uscite europee: un'altra ammonizione, che gli costerebbe un turno di squalifica, è in quota a 2,50. Il Milan dopo il pareggio all'Old Trafford punta sulla tradizione, 4 vittorie e una sola sconfitta contro il Manchester United in casa, per agganciare un posto tra le migliori otto di Europa League. Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono i Red Devils favoriti a 2,25 contro il 3,20 dei rossoneri mentre, pareggio a 3,40. Inglesi avanti anche per il passaggio del turno, 1,72 contro 2,10. Alla formazione di Pioli basterà la vittoria con il minimo scarto per poter però festeggiare: l'1-0 pagherebbe così 10 volte la posta. Il rientro di Ibrahimovic, da capire se dal primo minuto o a gara in corso, è l'arma in più tanto che la rete dello svedese è data a 2,75. Ma il numero 11 rossonero non si accontenta di segnare, vuole essere protagonista assoluto: e così la combo Ibra a segno e risultato esatto 1-0 si può giocare a 25,00. (ANSA).