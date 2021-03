Dopo che per esempio Liverpool-Lipsia si è giocata a Budapest, molti tifosi milanisti si sono chiesti se Manchester United-Milan, match valido per l'andata degli ottavi di Europa League, si sarebbe giocata o meno in terra inglese: come riporta La Gazzetta dello Sport, la sfida di giovedì prossimo andrà in scena regolarmente all'Old Trafford.