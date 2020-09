Nella giornata di ieri si è completato il quadro del primo turno di qualificazione di Europa League. La sfida tra Nõmme Kalju e Mura, rinviata per positività al Covid in entrambe le squadre, è stata vinta per quattro a zero dagli sloveni in trasferta. Il Mura, la prossima settimana, giocherà contro i danesi dell'AGF nel secondo turno preliminare.