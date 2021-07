Europei: applausi e cori degli italiani a Monaco agli azzurri

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 02 LUG - Riattivazione muscolare, pranzo, riposo, riunione tecnica e partenza per lo stadio. Ecco il programma della nazionale di calcio nelle ultime ore prima della sfida di questa sera a Monaco contro il Belgio nei quarti di Euro 2020, preceduta alla vigilia da un caloroso benvenuto da parte di un'ottantina di italiani residenti in Baviera. Ieri sera si sono radunati davanti all'hotel sede del ritiro azzurro dedicando applausi e cori alla squadra. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini, Daniele De Rossi e Leonardo Bonucci sono usciti per incontrare i tifosi, firmare autografi e posare con loro nelle foto. A breve inizierà la seduta di riattivamento muscolare sul campo del centro sportivo del Bayern Monaco, poi la Nazionale rientrerà in hotel per il pranzo e il riposo pomeridiano. Dopo la merenda e la riunione tecnica, attorno alle 18.45 è prevista la partenza della squadra in pullman verso la Allianz Arena. (ANSA).