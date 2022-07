Europei Femminili, le formazioni di Francia-Italia: Giuliani e Bergamaschi titolari

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto confermato nelle azzurre per la sfida di questa sera contro la Francia, valida per la prima giornata del Gruppo D dell’Europeo. Sarà infatti Bergamaschi a completare il tridente offensivo al fianco di Girelli e Bonansea, mentre a centrocampo – assente Cernoia per Covid – toccherà a Caruso e Galli affiancare Giugliano. In difesa confermata la coppia Gama-Linari davanti a Giuliani con Bartoli che agirà a destra e Boattin sulla sinistra.

La Francia risponde con Katoto al centro dell’attacco supportata da Cascarino e Diani. A centrocampo c’è Geyoro e non Mateò come mezzala destra al fianco di Bilbault che sarà la regista. In difesa Karchaoui, che di solito agisce da terzino, è al fianco di Renard davanti alla bianconera Peyraud-Magnin.

Queste le formazioni ufficiali:

Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Périsset, Karchaoui, Renard, Tounkara; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. Ct Diacre

Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Galli; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct Bertolini