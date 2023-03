Europei: Italia-Inghilterra sfida in equilibrio

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'Italia campione d'Europa in carica comincia le qualificazioni a Euro 2014 contro la squadra che aveva battuto nella finale di Londrta, l'Inghilterra. Gli esperti Sisal vedono in vantaggio gli ospiti a Napoli, quotati vincenti a 2,55 contro il 2,90 dell'Italia mentre si sale a 3,15 per il pareggio. L'Under, in quota a 1,60 e uscito nelle cinque sfide più recenti, si fa preferire all'Over offerto a 2,20. Partendo da una partita con poche reti un classico 2-0 si gioca a 14 per gli Azzurri mentre lo stesso risultato esatto ma in favore dell'Inghilterra pagherebbe 12 volte la posta. Il pericolo maggiore per Donnarumma e compagni arriverà da Harry Kane, capitano e leader della formazione di Southgate, che però all'Italia non ha mai segnato.