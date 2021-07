Europei: la vittoria azzurra vista da AS, "Porca miseria"

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La vittoria degli azzurri nella semifinale di Euro 2020 ha ispirato due titoli in italiano sulle prime pagine di As e L'Équipe. "Porca miseria", si legge sul quotidiano sportivo spagnolo, sopra la foto dell'errore decisivo di Alvaro Morata dal dischetto costato l'eliminazione alla Spagna, mentre quello francese ha scelto "L'allegria", con l'immagine dell'esultanza subito successiva dei calciatori italiani per l'approdo in finale. Complessivamente i giornali spagnoli rendono comunque merito alla nazionale di Luis Enrique. "Una Spagna che meritava di più cade ai rigori contro l'Italia", scrive in prima pagina El Pais, sottolineando che la Roja "conferma i suoi progressi ma non sa approfittare del suo dominio". Per El Mundo "la Spagna cade con onore, eliminata nella serie dei rigori contro l'Italia dopo una gran partita". "Finito", è il titolo secco del Mundo Deportivo, che definisce la Spagna "dominante" aggiungendo che da questo Europeo esce "rinforzata". "Con onore", è il titolo di prima pagina di Marca, che punta sulla foto dell'abbraccio fra Enrique e il portiere Unai Simon, aggiungendo che "la Spagna cade ai rigori dopo aver superato l'Italia nel gioco e esce imbattuta dall'Europeo. La Roja esce con la testa molto alta". Per il quotidiano Sport è un "ingiusto addio" per la nazionale spagnola: "Esce dopo essere stata molto superiore a una Italia che si è sempre richiusa indietro", si sottolinea aggiungendo che "c'è futuro con Luis Enrique, ha costruito una nuova squadra che torna a far sognare". (ANSA).