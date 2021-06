Europeo, miglior risultato di sempre per l'Ucraina di Shevchenko

Tra colpi di scena e partite combattute fino all'ultimo respiro, di certo, non si può riconoscere che questo Europeo sia divertente e costellato di sorprese. L'ultima, in ordine cronologico, è arrivata grazie alla grande prestazione di sacrificio e unità dell'Ucraina di Shevchenko. La nazionale allenata da due ex leggende rossonere come Shevchenko e Tassotti, con la vittoria sulla Svezia di questa sera, ha ottenuto un risultato storico: l'Ucraina, infatti, nelle rassegne europee non è mai andata oltre al primo turno e pertanto l'accesso ai quarti di finale può essere considerata come una vera e propria impresa.