Europeo U21, Italia sconfitta dalla Polonia: Cutrone in campo 90'

È un brutto ko quello maturato a Bologna dall'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio. Al Dall'Ara, è la Polonia a far festa grazie al gol di Bielik al 40' del primo tempo. In campo per tutti i 90' Cutrone, autore di una gara di lotta e sacrificio, al quale però è mancato il guizzo giusto tra le serrate maglie della difesa polacca. Con questo risultato si complica la strada dell'Italia verso le Semifinali: servirà assolutamente centrare i tre punti nell'ultimo turno contro il Belgio, tenendo l'occhio vigile sull'altra sfida del girone, quella tra Spagna e Polonia.