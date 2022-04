Eurosport - Investcorp, il closing per il Milan era fissato al 4 maggio. Ma la questione stadio...

MilanNews.it

Stando a quanto riportato da Eurosport.it, il closing tra Investcorp ed Elliott per la cessione del Milan era stato inizialmente fissato per il 4 maggio. Il fondo del Bahrain, hanno riportato inizialmente Reuters e Bloomberg, è in trattativa con l'edge fund americano per un cifra intorno al miliardo di euro per rilevare il club rossonero.

La faccenda stadio però potrebbe far slittare il closing, inizialmente fissato per il 4 maggio: secondo Eurosport sia Elliott che Investcorp vorrebbero l'ok definitivo per iniziare i lavori per il nuovo stadio prima di firmare il passaggio di proprietà.