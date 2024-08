Ex Juve, Morata guarda avanti: "Sono un giocatore del Milan, è un'altra avventura"

E' intervenuto così in conferenza stampa Alvaro Morata, attaccante spagnolo neo Campione D’Europa con la sua Nazionale che il club rossonero ha preso a titolo definitivo dall’Atletico Madrid pagando la clausola rescissoria. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus si è presentato a giornalisti e all'ambiente rossonero, accompagnato dal Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni alla stampa su Francesco Camarda:

Come ritrovi la Juve? "Sono grato e li ringrazio per quello che hanno fatto per me. Gli amici sono amici ma per andare a cena, ci si saluta dopo le partite: a volte no perché sei incazzato perché hai perso. Ora sono un giocatore del Milan. Adesso è un'altra avventura"