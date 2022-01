Vittoria in Supercoppa di Spagna per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che si è aggiudicato il ventunesimo trofeo della propria carriera di allenatore. L'ex tecnico rossonero, dopo aver superato il Barcellona in semifinale, ha guidato i blancos nella finale contro l'Atheltic Bilbao, punito dalle reti di Modric e Benzema.