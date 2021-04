Ex Milan, Berlusconi nuovamente in ospedale per ulteriori problematiche di salute

Per la seconda volta in due settimane, Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale. Da ieri sera infatti, l’ex Presidente rossonero si trova al San Raffaele di Milano per ulteriori cure. Il suo avvocato, Federico Cecconi, ha spiegato che ci sono problematiche di salute di cui però non vuol parlare. Queste le sue parole: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei, Silvio Berlusconi è stato ospedalizzato da lunedì sera”.