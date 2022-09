Ex Milan, Castillejo al Valencia è rinato: 2 gol per ora in 6 partite di Liga

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo una stagione vissuta ai margini del Milan, Samuel Castillejo è tornato in Liga per giocare nel Valencia di Gennaro Gattuso. L'esterno malagueno si è subito confermato come insostituibile della rosa del tecnico calabrese, che sin dall'inizio lo ha scelto come titolare della sua squadra, riuscendo a riportarlo alla continuità degli anni di Villarreal. Castillejo in Spagna è rinato, mettendo a segno 2 reti contro Celta Vigo e Getafe, trovando tanti minuti e un ruolo centrale nella squadra valenciana, che aveva perso in rossonero.