Ex Milan, Gabriel in uscita dal Lecce: contatti in corso con il Torino

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato L'originale, il Torino sarebbe ad un passo da Gabriel per rinforzare la propria porta. L'ex portiere del Milan, in scadenza di contratto con il Lecce, avrebbe raggiunto un accordo con il club granata. Il brasiliano dovrebbe dunque essere uno dei due portieri a disposizione di Juric insieme a Berisha, visto che Milinkovic-Savic dovrebbe andar via in prestito.