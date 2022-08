Ex Milan - Il West Ham pronto a offrire 40 milioni di euro per Paquetà: il Lione vacilla

MilanNews.it

Il West Ham United ha fatto un'offerta del valore di 40 milioni di euro per il centrocampista del Lione, Lucas Paquetà. Gli agenti del giocatore sono a Londra e vogliono concludere l’accordo in tempi brevi prima che il mercato chiuda. Continuano i colloqui tra i club. L’ex calciatore del Milan dunque, potrebbe lasciare la Francia dopo 21 gol e 14 assist in 80 partite giocate complessivamente con il Lione. A riportare la notizia sono i colleghi di Sky Sport UK. Nel caso in cui le cifre fossero confermate, al Milan andrebbero 6 milioni di euro (15% della vendita) dato l'accordo fra i rossoneri e il Lione al momento del passaggio del giocatore in Francia.