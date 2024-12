F. Galli: "Mi piacerebbe avere un attaccante da doppia cifra. J. David? Vediamo, sognare non costa nulla"

Filippo Galli, storico difensore del Milan degli Immortali ed ex direttore del Settore Giovanile del club rossonero, è stato intervistato da Carlo Pellegatti con un’analisi che tocca tanti temi attuali di Casa Milan. Queste le sue dichiarazioni, che potete trovare anche in video nel canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Che cosa vorresti trovare all’inizio dell’anno per un 2025 positivo per il Milan?

“Mi piacerebbe avere un attaccante da doppia cifra, per risolverci un po’ qualche problema. Ho fatto il nome di J. David, anche se non i costi quali siano. È un giocatore relativamente giovane, va verso i 25 anni, che Fonseca conosce avendolo avuto al Lille. Vediamo, sognare non costa nulla”.