F. Galli: "Non esiste un problema San Siro"

Parlando a Tuttomercatoweb.com a margine del Festival dello Sport a Trento, l'ex difensore del Milan Filippo Galli parlando dei rossoneri si è soffermato in particolare sugli aspetti ambientali: "Se esiste un problema San Siro? Il pubblico è maturo, quando il Milan tornerà a giocare si compatterà e sarà dalla parte della squadra. Sarà un momento importante, servirà il risultato. Quale dovrà essere la prima mossa di Pioli? Credo che il Milan sia bloccato paura e tensione giocatori non riescono ad esprimersi. Un risultato positivo alla ripresa potrebbe tranquillizzare l'ambiente e far esprimere al meglio i giocatori"